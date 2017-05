Poroszenko po zakazie dla sieci społecznościowych poskarżył się na „macki Kremla”

Według niego rosyjskie „ataki hybrydowe” odbywają się głównie w cyberprzestrzeni, a „macki Kremla rozciągają się do gardeł kluczowych europejskich stolic i jej transatlantyckich sojuszników”.

© REUTERS/ Wasilj Fedosenko Poroszenko liczy na przedłużenie sankcji UE przeciwko Rosji

„Ci, którzy mają odwagę odciąć te macki, znów są atakowani” — oświadczył Poroszenko.

„Kiedy wstrzymaliśmy dostęp do kontrolowanych przez Rosję portali społecznościowych, Moskwa odpowiedziała masowym i skoordynowanym cyberatakiem, wspieranym przez propagandę informacyjną. Rosja aktywowała swoje informacyjne siły, tak dobrze znane w Paryżu, Berlinie i po drugiej stronie Atlantyku, w celu ochrony swoich agentów, takich jak „VKontakte” i „Odnoklassniki” — oświadczył prezydent Ukrainy.

W podsumowaniu Poroszenko wezwał „Wielką Siódemkę” do utrzymania sankcji przeciwko Rosji, a także „inwestowania w bezpieczeństwo Ukrainy”. „Droga do przywrócenia stosunków z Moskwą nadal biegnie przez Kijów” — dodał w artykule, którego publikacja zbiegła się ze szczytem G7 we Włoszech.