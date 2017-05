Paleontolodzy znaleźli w Rosji szczątki morskiego zwierzęcia wielkości autobusu

„Paszcza tego gada była niezwykle wąska, bardziej przypominała pod względem swojej anatomii szczęki delfinów lub krokodyli gawiali, które żywią się rybami, niż szczęki innych pliozaurów. To najbardziej nietypowa cecha tych zwierząt, świadcząca o tym, że pliozaury mogły zajmować szerszy kompleks nisz ekologicznych, niż uważaliśmy wcześniej” – powiedział Valentin Fischer z Uniwersytetu Liege (Belgia).

Pliozaury to duże morskie drapiezniki z okresu kredy i jury. Były szeroko rozpowszechnione w oceanach i morzach tamtych okresów. Długość ich ciała mogła sięgać 15 metrów, a ciężar - kilkudziesięciu ton, a pod względem kształtów przypominały współczesne krokodyle.

Wielka siła ich szczęk pozwalała im polować na każdą zdobycz, w tym również na małych ichtiozaurów, pleziozaurów i gigantyczą rybę leedsichtys o długości 20-25 metrów. Największe pliozaury, tzw. „drapieżniki x”, mogły sięgać długości 10-13 metrów i ciężaru kilkudziesięciu ton.

Fischer i jego zespół przeprowadzali wykopaliska na brzegach Wołgi, w okolicach wsi Słancewyj Rudnik, mieszczącej się w odległości 20 km od Ulianowska. Tutaj, jak opowiadają naukowcy, są skały powstałe około 130 milionów lat temu, czyli na początku okresu kredy.

W tym czasie Europa dzieliła się na wiele wysp, oddzielonych od siebie niewielkimi płytkimi cieśninami. Rosja i Skandynawia w tamtym czasie były dość dużą wyspą, na której panował suchy klimat i istniały związane z nim stepy i półpustynie. Źródła słodkiej wody były nieliczne, a wiele zbiorników wodnych w szczególnie gorących okresach wysychało, zamieniając się w słone i beztlenowe kałuże.

W skałach osadowych, które tworzyły się wówczas w cieśninach i morzach, naukowcom udało się znaleźć szczątki niezwykłego pliozaura o wielkości autobusu, z 1,5-metrową czaszką, zupełnie nie podobnego do pozostałych przedstawicieli tej rodziny morskich gadów. Naukowcy nazwali go Luskhan itilensis, co oznacza „Władca wód Itili” (Wołgi) w języku tatarskim i tureckim.

Główną cechą szczególną „Itil-chana” była jego paszcza i szczęki – zupełnie nie podobne do tego, jak zwykle zbudowana była głowa innych dinozaurów. Czaszka i szczęki Luskhan itilensis, jak opowiadają naukowcy, bardziej przypomina analogiczną część ciała u zupełnie innych morskich gadów ery dinozaurów – pleziozaurów, a także współczesnych delfinów rzecznych i gawiali.

Wszystkie te zwierzęta łączy jedno: żywią się nie mięsem innych dużych stworzeń morskich, ale stosunkowo niewielkimi rybami, które łapią swoimi ostrymi i wąskimi szczękami. Z tego powodu można mówić o tym, że pliozaury mogły być nie tylko „najlepszymi drapieżnikami” swoich czasów, ale i zajmować inne nisze ekologiczne. A to, jak sądzą naukowcy, mogło im pomóc przeżyć masowe wymieranie gatunków na przełomie jury i kredy i dożyć do okresu wymierania wszystkich dinozaurów i innych gadów w mezozoiku 65,5 miliona lat temu.