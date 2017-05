Nabywane przez Japonię systemy przeciwrakietowe mogą być wykorzystane w konflikcie z ChRL

Decyzja rządu w tej sprawie zostanie podjęta latem 2017 roku, donosi gazeta Nikkei. Jakie są motywy i konsekwencje tej decyzji? O tym w komentarzu dla Sputnika opowie rosyjski ekspert wojskowy Wasilij Kaszyn.

© AP Photo/ U.S. Force Korea Korea Południowa wezwała Chiny, aby nie reagowały na rozmieszczenie THAAD

Przewidywane rozmieszczenie w Japonii trzech systemów Aegis Ashore, wyposażonych w mocniejsze radary, w porównaniu z systemami Aegis morskiego bazowania, będzie oznaczać, że kwestia obrony przeciwrakietowej w Azji do reszty wyjdzie na pierwszy plan, pozostawiając problem obrony przeciwrakietowej w Europie w tyle.

Do Aegis Ashore należy dodać znaczną liczbę okrętów obrony przeciwrakietowej, które znajdują się w składzie, lub przygotowują się do przyłączenia się do marynarki wojennej Japonii i Korei Południowej, a także rozmieszczone tutaj analogiczne okręty USA. Ponadto pierwszy system obrony przeciwrakietowej THAAD już znajduje się w Korei Południowej i oczekuje się, że ich liczba wzrośnie.

Japonia rozważa również możliwość zakupu systemów THAAD. Pozwoli to na stworzenie eszelonowego systemu obrony przeciwrakietowej, składającego się z morskich systemów Aegis, systemu Aegis Ashore, THAAD i dla ochrony szczególnie cennych obiektów — Patriot PAC 3.

W Europie nie ma niczego podobnego, ani się nie planuje. Tutaj przewiduje się dwa systemy Aegis Ashore w Polsce i Rumunii. Ponadto rozmieszczono cztery amerykańskie okręty obrony przeciwrakietowej w bazie Rota w Hiszpanii. Oczywiście w przypadku Europy nie ma wątpliwości, że te możliwości przeciwrakietowe tak czy inaczej skierowane są przeciwko Rosji i były planowane w tym celu od samego początku.

W przypadku azjatyckiego systemu obrony przeciwrakietowej, w przeciwieństwie do Europy, systemy te częściowo są reakcją na realnie istniejące zagrożenie — ze strony Korei Północnej. Ale przy tym one również znacznie zwiększają możliwości amerykańsko-japońskiego sojuszu w razie wojny z Chinami.

Pociski balistyczne średniego zasięgu są ważną częścią strategicznego arsenału Chin. Dla nich systemy te stanowią bezpośrednie zagrożenie. Chiny już podejmują działania w celu wyeliminowania zagrożenia ze strony tych systemów obrony przeciwrakietowej. Tworzone są nowe, ulepszone typy pocisków średniego zasięgu, w tym posiadające wielokrotne głowice. Innym kierunkiem są duże inwestycje w produkcję broni hiperdźwiękowej i pocisków manewrujących.

Inwestycje w obronę przeciwrakietową mają sens w dwóch przypadkach. W pierwszym przypadku — jeśli przeciwnik jest bardzo słaby ekonomicznie i nie jest w stanie zwiększyć swoich sił rakietowych. W drugim przypadku — posiadacz systemu obrony przeciwrakietowej przygotowuje się jako pierwszy zadać wrogowi miażdżący cios, najprawdopodobniej jądrowy. Wtedy system obrony przeciwrakietowej ma szansę przechwycić te nieliczne pociski, które przeżyją ten pierwszy atak i zostaną wystrzelone w odpowiedzi. Dlatego stworzenie systemu obrony przeciwrakietowej przeciwko dużemu mocarstwu jest jednoznacznym dowodem przewagi ofensywnych planów i agresywnych zamiarów.