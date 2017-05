W Rosji pojawił się system kontroli lotów dronów

— Bardziej właściwy jest termin „system zabezpieczenia informacyjnego”. Już tworzą go specjaliści Rosyjskich Systemów Kosmicznych, należących do korporacji państwowej Roskosmos. Ponadto kontrola jest jedynie środkiem, a celem jest usprawnienie i stworzenie środowiska pracy dla operatorów małych dronów, rozszerzenia ich możliwości i tworzenie podstaw do pojawienia się w gospodarce naszego kraju całego zakresu nowych wysokotechnologicznych usług – powiedział Kireczko.

Według jego słów w ostatnich latach technologie tworzenia zdalnie sterowanych aparatów latających bardzo potaniały, a na rosyjskim rynku pojawiło się wiele zagranicznych kwadrokopterów dostępnych dla każdego.

— Właśnie z tym jest związany boom rozwoju małych bezzałogowych aparatów latających. Jest to szczególnie widoczne na przykładzie lekkich kwadrokopterów. Ich produkcja i sprzedaż szybko rośnie, a pod względem wprowadzania nowych modeli ustępują jedynie producentom smartfonów. Pomimo tego niewielkie drony nadal są jedynie modnymi gadżetami. Szerszemu ich wykorzystaniu w celach zarobkowych przeszkadzają ograniczenia prawne i wymogi bezpieczeństwa. Dziś wiadomo, że te kraje, które zdołają jako pierwsze usunąć te bariery, zyskają ogromną startową przewagę w rozwoju wielu nowych wysokotechnologicznych usług – od dostaw i monitorowania po systemy ochrony i bezpieczeństwa nowej generacji – wyjaśnił Kireczko.