Jamala o eurowizyjnym skandalu z gołymi pośladkami

Przypomnijmy, że w trakcie finału Eurowizji 2017 w Kijowie mężczyzna owinięty w australijską flagę wbiegł na scenę podczas występu ubiegłorocznej zwyciężczyni i ściągnął spodnie , po czym został zatrzymany przez ochronę. Okazało się, że mężczyzna to znany skandalista prankster Witalij Sediuk, który już nie po raz pierwszy zorganizował podobną prowokację.

Według Jamali wina leży przede wszystkim po stronie ochrony i organizatorów.

Co wtedy robiła ochrona, której była tak ogromna liczba? To jest dla mnie podstawowe pytanie i będę wyjaśniać tę sprawę. On mógł mnie popchnąć, uderzyć. O to do ochrony i do organizatorów mam największe pretensje. Bo ja robiłam swoje, a oni — nie — powiedziała wokalistka.

Jej zdaniem służby bezpieczeństwa „dały" pranksterowi pół minuty, w tym czasie zdążył do niej podbiec. Artystka uważa, że ewidentnie ktoś nie dopełnił swoich obowiązków i powinien za to odpowiedzieć.

„Azarow mówił (o Sediukowie — red.): «Trzeba go zamknąć…» — nie trzeba. Nie należy zrzucać na niego całej winy. Niestety nie wypełniliście swoich obowiązków i trzeba za to odpowiedzieć" — dodała piosenkarka

Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Arsen Awakow podkreślał na swojej stronie w Facebook, że Sediukowi, którego nazwał „idiotą" i „wstydem dla kraju", może grozić do pięciu lat więzienia.

Według słów ministra Serdiuk, który okazał sprzeciw policji, został zatrzymany zgodnie z paragrafem „chuligaństwo".