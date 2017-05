MSZ Czarnogóry: „Rosja usiłuje podzielić UE i NATO"

© Fotolia/ Kichigin19 Przy pomocy Czarnogóry NATO chce militaryzować region

W miniony czwartek Czarnogóra po raz pierwszy wzięła udział w szczycie NATO. Szczyt został poprzedzony ratyfikacją umowy o wstąpieniu Czarnogóry do NATO przez wszystkie kraje członkowskie Sojuszu. 5 czerwca republika oficjalnie przystąpi do NATO.

„Rosja otwarcie wtrącała się do naszych spraw wewnątrzpolitycznych, na co my, oczywiście, patrzyliśmy bez akceptacji. Przez ostatnie dwa-trzy lata Rosja prowadzi politykę sfer interesów i występuje przeciwko rozszerzeniu NATO. My postanowiliśmy sami określać nasze główne cele i byliśmy zdziwieni, jak bardzo Rosja wmieszała się (do naszych spraw — red.)" — powiedział Darmanović.

© Zdjęcie: Vasily Raksha Po co Czarnogóra ma wstępować do NATO?

Prokurator specjalny Czarnogóry Milivoje Katnich oznajmił wcześniej, że co poniektóre „rosyjskie organy państwowe" okazały się zamieszane w próbę przewrotu w czasie ubiegłorocznych wyborów w republice, żeby udaremnić wstąpienie Czarnogóry do NATO. Swoje wnioski, jak mówi, opiera na zeznaniach osób związanych ze sprawą i danych z ich rozmów. Rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow mówił, że oskarżenia pod adresem Moskwy ze strony wysokich rangą przedstawicieli Czarnogóry są nazbyt obciążające, by można je było rzucać bez podparcia faktami.

„Nasze członkostwo w NATO nie jest wymierzone przeciwko komukolwiek, w tym także przeciwko Rosji. Ale nie możemy zgodzić się na to, by osoby trzecie za nas decydowały, gdzie jest nasze miejsce. Stosunki gospodarcze, które wiążą nas z Rosją, nie są dla nas najważniejsze. W charakterze partnera gospodarczego Rosja wchodzi do pierwszej dziesiątki. Mieliśmy i mamy dość dużo turystów z Rosji, a rosyjskie inwestycje w naszą gospodarkę okazały się nieskuteczne" — powiedział szef resortu spraw zagranicznych Czarnogóry.

© AP Photo/ Risto Bozovic Propaganda rusofobii wróci do Czarnogóry bumerangiem

W miniony poniedziałek szef MSZ Czarnogóry oświadczył, że Rosja nie jest „dobrym przykładem demokracji", a Moskwa usiłuje „przeszkadzać i osłabiać NATO, a także podzielić UE", w tym także na Bałkanach.

Pod koniec kwietnia rosyjskie MSZ oświadczyło, że Moskwa pozostawia sobie prawo podejmowania decyzji mających na celu obronę swojego bezpieczeństwa narodowego w kontekście wstąpienia Czarnogóry do NATO. Jak zauważył rosyjski resort, ci, którzy głosowali w parlamencie Czarnogóry za wstąpieniem do NATO pod pretekstem urojonego zagrożenia ze strony Rosji, biorą na siebie odpowiedzialność za skutki „realizacji planów zewnętrznych sił dążących do pogłębienia istniejących w Europie i na Bałkanach rozbieżności, wbicia klina w przyjazne stosunki Czarnogórców z Serbami i Rosjanami oparte na głębokich historycznych tradycjach".