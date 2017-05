Film „Niemiłość" uczestniczył w konkursie w Cannes obok innych 18 obrazów. Przedstawia historię dramatycznego rozwodu młodej pary: jest na tyle pochłonięta problemami osobistymi, że kompletnie zapomina o swoim 12-letnim synie Aloszy, który pewnego dnia ucieka z domu i znika.

„Każda nagroda festiwalu takiego poziomu jest niewątpliwie uznaniem twoich zasług, twoich i twojej ekipy. Twój film jest wyróżniony — niewątpliwie, to ważne. Ciągle powtarzam, że festiwal klasy A, taki jak Cannes, to niezwykła odskocznia dla filmu, skok w górę" — powiedział Zwiagincew . Według niego fakt zgłoszenia filmu do konkursu otwiera niezwykłe możliwości dla jego przyszłych projektów.