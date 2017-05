Silny wiatr w porywach osiąga prędkość 16 m/s, huragan prawdopodobnie potrwa do wieczora, może spaść do jednej trzeciej miesięcznej normy opadów — poinformował przedstawiciel moskiewskiego biura meteorologicznego.

„W Moskwie może spaść do 15 mm opadów, jest to jedna trzecia normy… w zasadzie prędkość wiatru jest dość duża. Spodziewamy się, że do 21:00 cały ten proces przemieści się poza obwód moskiewski" — powiedział specjalista.

Przejściu chłodnego frontu atmosferycznego nad rosyjską stolicą towarzyszą ulewy, czasami z burzą, nie wykluczono, że w niektórych miejscach może spaść grad. W pobliżu siedziby agencji Sputnik w Moskwie część ogrodzenia przewróciła się na zaparkowany w pobliżu samochód.

Według wstępnych danych wskutek huraganu zginęło sześć osób, około 40 zostało rannych.

Только что чуть не убило вывеской «СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ» со здания РИА. Видимо это месть за мои выступления про смерть журналистики pic.twitter.com/m5X7SCRxzT — Stanislav Apetyan (@politrash) 29 maja 2017

Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowało, że w Moskwie od poniedziałku popołudniu do rana we wtorek można spodziewać się silnego deszczu, burzy, gradu i wiatru wiejącego z prędkością do 22 m/s. Biuro prasowe Centrum Organizacji Ruchu Drogowego zaapelowało do kierowców o ostrożność na drogach w celu zapobiegnięcia wypadkom drogowym.

AKTUALIZACJA: Według najnowszych doniesień moskiewskiej administracji, w wyniku huraganu zginęło 11 osób.