Konferencja prasowa Władimira Putina i Emmanuela Macrona

Rozmowy Władimira Putina z Emmanuelem Mackronem trwały ponad trzy godziny. Na spotkaniu omawiano partnerstwo rosyjsko-francuskie oraz bieżącą sytuację na świecie.

© Sputnik. Sergei Guneev Putin: Sankcje wobec Rosji nie rozwiążą kryzysu ukraińskiego

Na spotkanie z prasą wybrano jedną z najbardziej patriotycznych sal w całym Wersalu — galerię malarstwa batalistycznego, na której ścianach są umieszczone dziesiątki obrazów przypominających wielkie zwycięstwa francuskiej armii.

Przyjęcia dyplomatyczne w Wersalu należą obecnie do rzadkości. Zazwyczaj wszystkie podobne imprezy odbywają się w Paryżu w Pałacu Elizejskim. Poprzedni prezydent Francji Hollande tylko raz zorganizował tu spotkanie, zapraszając liderów Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Dlatego właśnie wokół decyzji Emmanuela Macrona, który objął stanowisko prezydenckie niewiele ponad dwa tygodnie temu, odnośnie organizacji spotkania z Władimirem Putinem właśnie w Pałacu Wersalskim, toczy tak dużo rozmów. W końcu jest to nie tylko zabytek sztuki francuskiej, lecz również miejsce, gdzie miały miejsce wydarzenia, które wywarły ogromny wpływ na światową historię. To tu ostatecznie proklamowano Republikę Francuską, tu Wielka Brytania uznała niepodległość Stanów Zjednoczonych i to tu właśnie podpisanoTraktat Wersalski, który oficjalnie zakończył pierwszą wojnę światową.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi Czy Putin i Macron obdarzą się zaufaniem?

Po spotkaniu prezydentów Rosji i Francji Władimira Putina i Emmanuela Macrona liderzy wzięli udział w konferencji prasowej.Macron oświadczył, że nie można pracować nad najważniejszymi sprawach bez dialogu z Rosją. Poinformował, że omówił z Władimirem Putinem temat Syrii, gdzie, według niego, priorytetowe znaczenie ma walka z terrorystami z Państwa Islamskiego. Według francuskiego lidera należy szukać politycznych sposobów na zażegnanie konfliktu, które pomogłyby w przywróceniu pokoju w tym kraju. Prezydent Francji oświadczył, że Paryż widzi „czerwoną linię" w Syrii w wykorzystaniu broni chemicznej.

Macron powiedział także, że rozmawiał z rosyjskim przywódcą o wcieleniu w życie porozumień mińskich w sprawie Ukrainy. Wyraził przekonanie co do konieczności jak najszybszego przeprowadzenia negocjacji w formacie normandzkim. Oświadczył również, że omówił z Putinem sytuację związaną z mniejszościami seksualnymi w Czeczenii. Poinformował dziennikarzy, że obaj prezydenci osiągnęli porozumienie w sprawie organizacji francusko-rosyjskiego forum społeczeństwa obywatelskiego i wspólnego śledzenia sytuacji związanej z sytuacją LGBT w Rosji.Macron podkreślił, że Francja jest zainteresowana intensyfikacją współpracy z Rosją i dla rozwijania relacji Rosji i Francji należy działać w sposób „pragmatyczny i wymagający".

© Sputnik. Aleksiej Nikolskij Putin odbył rozmowę telefoniczną z Macronem

Władimir Putin ze swej strony podkreślił, że w centrum uwagi w trakcie spotkania znalazły się relacje dwustronne między Rosją a Francją. Podkreślił, że Paryż jest zainteresowany rozszerzaniem skali współpracy gospodarczej z Moskwą. Wyraził opinię, że we Francji powinno studiować więcej rosyjskich studentów, że należy aktywizować programy wymiany młodzieży. Ponadto Władimir Putin wezwał do walki o zniesienie wszelkich ograniczeń w gospodarce światowej.Odpowiadając na pytanie dziennikarzy, Władimir Putin oświadczył, że domniemana ingerencja Rosji w wybory w jakichkolwiek krajach podczas spotkania z Emmanuelem Macronem nie była omawiana.