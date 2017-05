Putin: Sankcje wobec Rosji nie rozwiążą kryzysu ukraińskiego

© Sputnik. Алексей Никольский Putin przyjechał do Francji

„Chciałbym podziękować zwłaszcza za drugą część pańskiego pytania. Zadał mi Pan pytanie, jak sankcje wobec Rosji pomogą w normalizacji kryzysu na południowym-wschodzie Ukrainy: nie pomogą w żaden sposób. Dlatego zwracam się do Was i do przedstawicieli francuskich mediów: walczcie o zniesienie jakichkolwiek ograniczeń w gospodarce światowej" — powiedział Putin podczas konferencji prasowej z udziałem prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Putin podziękował francuskiemu dziennikarzowi za odpowiednie pytanie. „Tylko zniesienie jakichkolwiek ograniczeń, wolny rynek, wolna konkurencja, uczciwa, która nie podlega politycznym naciskom i koniunkturze może sprzyjać rozwojowi światowej gospodarki, pomóc we wzroście poziomu życia i w walce z bezrobociem" — powiedział Putin.