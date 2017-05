Biolodzy znaleźli nowy sposób na raka

„Wiedzieliśmy, że molekuły białka TSN są częściej spotykane w komórkach nowotworowych niż w ich zdrowych odpowiednikach. Nasze badanie pokazuje, że blokowanie jego pracy może zahamować lub zatrzymać superszybki rozwój raka" — oznajmił Reyad Elbarbary z uniwersytetu w Rochester (USA).

Jedną z cech charakterystycznych komórek nowotworowych jest to, że pochłaniają wiele substancji odżywczych i tlenu, wykorzystując je do swojego niekontrolowanego wzrostu i rozmnażania się. W ostatnich latach naukowcy aktywnie myślą nad tym, jak im udaje się to robić i wykorzystują uzyskane dane do tworzenia leków „duszących" komórki nowotworowe lub przeszkadzających w ich rozmnażaniu się.

W lutym tego roku biolodzy z Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego odkryli, że substancje przeszkadzające w przedostawaniu się tlenu i glukozy do komórek nowotworowych o wiele lepiej radzą sobie ze zwalczaniem nowotworu niż zwykła chemioterapia uszkadzająca DNA.