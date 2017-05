Na Ziemię spadną ogromne odłamki komety Enckego

© AFP 2017/ Jewel Samad Meteorolodzy ostrzegają przed anomaliami pogodowymi w 2017 roku

Astronomowie sprawdzili trajektorię rozpadającej się komety Enckego i potwierdzili, że jej odłamki zmierzają w kierunku Ziemi. Rozpadająca się na części kometa leci w kierunku naszej planety już od pięciu lat. I, według najnowszych obliczeń naukowców, za pięć lat jej kawałki mogą zbliżyć się do Ziemi na szczególnie niebezpieczną odległość.

Jak zaznaczają naukowcy, fragmenty komety Enckego poruszają się bardzo szybko, są porównywalne pod względem wielkości do asteroid i mają średnicę 200-300 metrów. Jeśli tak duże odłamki spadną na Ziemię, może to spowodować poważne zniszczenia, a nawet globalną katastrofę. Za najbardziej niebezpieczny pod względem spotkania z kometą Enckego naukowcy wymieniają rok 2022. Część dużych fragmentów może również zbliżyć się do Ziemi w latach 2025 i 2032.

Jak uważają astronomowie, istnieje szansa, że w najbliższych latach kometa zderzy się w kosmosie z asteroidami lub innymi obiektami kosmicznymi i zmieni trajektorię swojego lotu. Ale istnieje również inna opcja: z powodu kolizji lub silnego zbliżenia z innymi ciałami niebieskimi kometa przeleci bliżej Ziemi, a prawdopodobieństwo upadku jej odłamków, które teraz nie jest wysokie, wzrośnie.

Przypomnijmy, że kometa otrzymała swoją „nazwę” na cześć niemieckiego astronoma Franza Encke. Badał nią począwszy od 1816 roku, donosi 360tv.ru.