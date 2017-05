Korea Północna kończy budowę parasola rakietowego i atomowego

Rakieta krótkiego zasięgu wystartowała z poligonu niedaleko miasta Wŏnsan na wschodnim wybrzeżu. Lot potrwał około 6 minut, po czym rakieta po pokonaniu 450 km spadła do Morza Japońskiego. Wysokość lotu wyniosła prawie 100 km.

„Rakieta spadła w naszej wyłącznej strefie gospodarczej — poinformował dziennikarzy sekretarz generalny japońskiego rządu Yoshihide Suga. — Miejsce upadku odnotowano 500 km od wyspy Sado w prefekturze Niigata i 300 km od wyspy Oki w prefekturze Shimane. Ten start bezpośrednio narusza rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ".

Japońscy i południowokoreańscy specjaliści wojskowi na podstawie danych własnych wywiadów i stacji radiolokacyjnych doszli do wniosku, że była to rakieta balistyczna krótkiego zasięgu analogiczna do rakiety operacyjno-taktycznej R-17 (Scud-B lub Scud-C w klasyfikacji NATO). Zgodnie z danymi Międzynarodowego Instytutu Badań Strategicznych Korea Południowa ma najwyżej dziesięć takich pocisków. Tym nie mniej zdaniem wielu ekspertów wojskowych ostatnimi testami Korea Północna udowodniła, że jest gotowa wprowadzić na wyposażenie całą rodzinę rakiet balistycznych wszystkich zasięgów zdolnych do rażenia celu.

R-17 to jednostopniowa rakieta balistyczna napędzana paliwem ciekłym ze składników o przedłużonym terminie przydatności. W armii radzieckiej wchodziła w skład systemu operacyjno-taktycznego 9K72 Elbrus. Rakieta jest zdolna do rażenia celów w odległości od 50 do 550 km w zależności od modyfikacji (B czy C). Moc nuklearnej głowicy bojowej wynosi od 10 do 500 kiloton. Jest to potężna, ale niezbyt precyzyjna broń ze współczynnikiem prawdopodobnego odchylenia około 450 m. Ten wskaźnik praktycznie wyklucza rażenie rakietą umocnionego bunkru, okrętu lub innego celu. Jednak w przypadku jeśli celem R-17 jest miejsce skupienia wojsk lądowych przeciwnika lub dzielnica miejska, zniszczenia mogą być bardziej niż poważne.

Jest oczywiste, że Kim Dzong Un z całych sił forsuje proces przyjęcia na wyposażenie nowych rakiet. Testy trzech różnych rakiet balistycznych mogą być etapem końcowym północnokoreańskiego programu zbrojeniowego. Wielu specjalistów jest przekonanych: KRLD widzi dla siebie bezpośrednie zagrożenie ze strony USA i jej sojuszników w regionie Azji i Pacyfiku, dlatego próbuje jak najszybciej ukryć się za wielopoziomowym parasolem jądrowym

„USA ciągle grozi wojskowym rozwiązaniem północnokoreańskiego problemu nuklearnego" — powiedział w wywiadzie dla RIA Novosti ekspert Michaił Chodarionok. — Teraz czas działa na korzyść Kim Dzong Una. Im więcej ma rakiet balistycznych różnej klasy, tym trudniej będzie Waszyngtonowi wymusić na nim coś środkami wojskowymi. KRLD stara się jak najszybciej zabezpieczyć się. Z wojskowo-strategicznego punktu widzenia tylko tak można wytłumaczyć ich zachowanie".