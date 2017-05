Rosyjskie samoloty śledzą natowskie myśliwce?

© AP Photo/ Korean Central News Agency/Korea News Service Korea Północna kończy budowę parasola rakietowego i atomowego

Myśliwce sił powietrznych NATO pełniących w państwach bałtyckich misję policji powietrznej w dniach 22-28 maja sześciokrotnie eskortowały rosyjskie samoloty w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem — poinformowało wczoraj Ministerstwo Obrony Litwy.

Wcześniej Ministerstwo Obrony Rosji wielokrotnie oświadczało, że wszystkie loty samolotów rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych odbywały się i odbywają w ścisłej zgodzie z międzynarodowymi zasadami wykorzystywania przestrzeni powietrznej nad wodami neutralnymi, nie naruszając granic innych państw. Misję policji powietrznej na Litwie od początku maja pełnią polskie siły powietrzne z czterema myśliwcami F-16 Fighting Falcon.

„W dniach 22-28 maja myśliwce sił powietrznych NATO pełniące misję w państwach bałtyckich sześciokrotnie wzbijały się w międzynarodową przestrzeń powietrzną nad Bałtykiem w celu zidentyfikowania i eskortowania rosyjskich samolotów" — czytamy w komunikacie.

Jak twierdzi resort obrony, 22 maja myśliwce sił powietrznych NATO eskortowały lecący z lądowej części Rosji do obwodu kaliningradzkiego samolot An-26. Załoga statku powietrznego trzymała się uzgodnionego wcześnie planu lotu, utrzymywała kontakt z centrum kontroli lotów, jednak transpondery radiolokacyjne były wyłączone. „Tego samego dnia myśliwce sił powietrznych NATO eskortowały w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem rosyjski samolot An-26, który leciał z lądowej części Rosji do obwodu kaliningradzkiego. An-26 leciał z włączonymi transponderami radiolokacyjnymi zgodnie z przedstawionym wcześniej błędnym planem lotu, łączność z centrum kontroli lotów była utrzymywana" — dodało ministerstwo.

Według danych Ministerstwa Obrony 23 maja policja powietrzna eskortowała rosyjski samolot Tu-134, który leciał do obwodu kaliningradzkiego. „Tu-134 leciał z wyłączonymi transponderami radiolokacyjnymi, łączność z centrum kontroli lotów była utrzymywana, jednak plan lotu został przedstawiony z opóźnieniem" — oznajmił resort.

W komunikacie czytamy, że 25 maja myśliwce sił powietrznych NATO eskortowały rosyjski samolot Ił-20, który leciał z lądowej części Rosji do obwodu kaliningradzkiego bez przedstawionego wcześniej planu lotu i z wyłączonymi transponderami radiolokacyjnymi, łączność z centrum kontroli lotów nie była utrzymywana.

Według danych ministerstwa 26 maja myśliwce sił powietrznych NATO zidentyfikowały rosyjski samolot Ił-20, który leciał z lądowej części Rosji do obwodu kaliningradzkiego bez przedstawionego wcześniej planu lotu i wyłączonymi transponderami zgodnie z przedstawionym wcześniej planem lotu, łączność była utrzymywana. Dwa samoloty Su-27 eskortowały Tu-134 do Zatoki Fińskiej, po czym wróciły do obwodu kaliningradzkiego. Su-27 odbywały lot z wyłączonymi transponderami radiolokacyjnymi bez przedstawionego wcześniej planu lotu, łączność z centrum kontroli lotów nie była utrzymywana — twierdzi Ministerstwo Obrony.

Resort dodał, że 28 maja myśliwce sił powietrznych NATO eskortowały rosyjskie samoloty An-72 i dwa Su-27 lecące do obwodu kaliningradzkiego. „An-72 leciał zgodnie z przedstawionym wcześniej planem lotu, łączność z centrum była utrzymywana, transpondery radiolokacyjne były włączone. Dwa Su-27 leciały bez przedstawionego wcześniej planu lotu z wyłączonymi transponderami radiolokacyjnymi, łączność z centrum kontroli lotów nie była utrzymywana" — czytamy w komunikacie.