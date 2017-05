Pentagon pracuje nad wzmocnieniem wywiadu w Europie

© AFP 2017/ Janek Skarzynski Armia USA przygotowuje scenariusz wojny z Rosją

Zgodnie z dokumentem, w czerwcu grupa ma zostać przerzucona na pół roku do Europy i działać w Niemczech, Włoszech i Kosowie. W tekście przetargu czytamy też, że strefa odpowiedzialności służby obejmie Polskę, Rumunię, Bułgarię i kraje bałtyckie. Do zadań nowej służby należeć też będzie analiza danych wywiadowczych, planowanie i przeprowadzanie operacji wywiadowczych, a także zapewnianie bezpieczeństwa, eksploatacja, obsługa techniczna i wspieranie systemów informacyjnych. Pozyskane informacje grupa będzie kierować bezpośrednio do kierownictwa Pentagonu.