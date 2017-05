Mobilizacja wojskowa na Ukrainie

© Sputnik. Igor Masłow Donbas: Ukraina nadal nie przestrzega porozumienia

„Pięć minut temu otrzymałem informację, że minister podpisał dekret w sprawie poboru oficerów rezerwy do służby wojskowej. Teraz dekret zostanie wysłany do Ministerstwa Sprawiedliwości” — powiedział.

Według niego oficerowie rezerwy zostaną powołani do służby na 18 miesięcy. Połtorak wcześniej poprzez swój Facebook zwrócił się już do rezerwistów z wezwaniem do powrotu do służby — pisze portal ukraina.ru.

„Apeluję do was, abyście wzięli przykład z ochotników. Udało się już nam stworzyć armię dwa razy większą dzięki wolontariuszom. I nasza walka wciąż trwa, istnieje zagrożenie dla niepodległości. Jeśli wiek i stan zdrowia wam pozwalają, wzywam do powrotu do szeregów Sił Zbrojnych: potrzebujemy waszej wiedzy i doświadczenia. Czekamy na was w tym trudnym dla kraju czasie” — napisał Połtorak.

Przypomniał oficerom rezerwy, że otrzymali za wysłużone lata zabezpieczenia emerytalne od państwa, mieszkania i ulgi, a także zdobyli doświadczenie niezbędne dla ukraińskiej armii.