RFN: Relacje z Waszyngtonem znormalnieją jak odejdzie Trump

© REUTERS/ Dylan Martinez Dlaczego wszyscy mają w nosie szczyt G7?

„Staje się to chlebem powszednim. Nie uważam za rzecz adekwatną, byśmy odpowiadali na… Twitterze" — powiedział niemiecki minister, dodając, że „relacje między RFN i USA znajdują się w ciężkim stanie", ale „Stany Zjednoczone są starsze i większe" od amerykańskiego lidera, a zatem relacje ulegną stabilizacji".Trump wyraził wcześniej niezadowolenie z relacji między RFN i USA, nazywając je niekorzystnymi dla Ameryki. „Mamy ogromny deficyt handlowy z Niemcami, do tego płacą one do budżetu NATO dużo mniej niż powinny" — napisał amerykański prezydent na swojej stronie na Twitterze. „To bardzo źle dla USA, ale ta sytuacja ulegnie zmianie"ю