W Moskwie odbył się finał World of Tanks

W wyniku rozgrywek półfinałowych do finału awansowała drużyna reprezentująca państwa UE DiNG, która pokonała amerykańską Elevate z wynikiem 7:2, oraz Rosjanie TORNADO ENERGY, którzy wygrali z rodakami z Not So Serious z analogicznym wynikiem.

W finale TORNADO ENERGY wygrała z DiNG z identycznym wynikiem 7:2.

Transmisję rozgrywek online Grand Finals trwającą ponad 8 godzin zapewniły firmy Wargaming i Kaspersky Lab.

Kaspersky Lab przygotowała dla wszystkich miłośników gry World of Tanks specjalny prezent: wszyscy, którzy kupią roczną licencję na oprogramowanie antywirusowe do końca maja, dostaną 1500 wirtualnych sztuk złota.