„Po tym, jak do tego doszło – wydarzenia, związanego z bronią chemiczną — zaraz zaproponowaliśmy naszym amerykańskim partnerom i wszystkim, komu wydawało się to właściwe, przeprowadzenie inspekcji lotniska, z którego rzekomo startowały samoloty z bronią chemiczną” – powiedział Putin. Jak dodał, współczesne środki kontroli na pewno zarejestrowałyby ślady użycia broni chemicznej.

Prezydent podkreślił, że wszyscy zrezygnowali z przeprowadzania kontroli lotniska, jak i miejsca, gdzie rzekomo dokonano ataku chemicznego.

„Moim zdaniem zrobiono to tylko w jednym celu – aby wyjaśnić, dlaczego należy zastosować względem al-Asada dodatkowe środki oddziaływania, m.in. wojenne. I to byłoby na tyle. Nie ma dowodów na użycie przez al-Asada broni chemicznej. Jesteśmy głęboko przekonani, że jest to prowokacja. Al-Asad nie użył tej broni” – podkreślił rosyjski prezydent.

Putin powiedział też, że podziela opinię jego francuskiego kolegi Emmanuela Macrona o „czerwonej linii” w Syrii związanej z użyciem broni chemicznej. — Zgadzam się. Co więcej, uważam, że pytanie powinno być sformułowane szerzej. Niezależnie od tego, kto użył broni chemicznej przeciwko tym osobom, przeciwko tym strukturom społeczność międzynarodowa powinna budować jedną politykę i odpowiedź powinna być taka, aby użycie takiej broni było niemożliwe przez wszystkich – dodał Putin.