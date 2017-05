Wszelkie negocjacje i współpraca między tymi siłami w Syrii odbywają się pod kontrolą USA. A wszystkie cele i plany Waszyngtonu w regionie w ogóle, a w Rakce w szczególności, są znane.

„USA chcą na wschód od Eufratu stworzyć coś na kształt państwowego tworu dla oporu wobec państwa syryjskiego. Planuje się, że to quasi-państwo da USA przywileje i możliwości, takie jak te, które zapewnia syryjskie państwo Rosji. W rezultacie w Syrii będą istnieć dwa rządy, jeden pod rosyjskim, a drugi pod amerykańskim protektoratem”.

„Stany Zjednoczone zniszczyły wszystkie mosty przez Effrat, a po zachodniej stronie rzeki rozmieściły swoje siły. Deklarują zamiar wyzwolenia Rakki, a to kolejna faza planu utworzenia państwa kurdyjskiego. Według amerykańskich map z przyszłymi granicami regionu kurdyjskie państwo będzie graniczyć z polami naftowymi w Syrii”.

Spostrzegawcze osoby widzą, że „Syryjskie Siły Demokratyczne są głównym sojusznikiem zarówno dla USA, jak i dla Daesh. Dlatego można powiedzieć, że terroryści Daesh to amerykańscy żołnierze w lokalnym ubraniu. Tajny związek pomiędzy wszystkimi tymi trzema stronami mówi o tym, że USA w rzeczywistości koordynują stosunki między Daesh a Demokratycznymi Siłami Syrii. Dlatego nie należy się dziwić, jeżeli porozumienia pomiędzy nimi są zawierane pod ścisłym nadzorem USA”. Według Isi Rosja i Syria kategorycznie nie akceptują takich porozumień. Daesh stoi poza prawem międzynarodowym.

Przy tym zaznaczono, że gdy Amerykanie każą bojownikom opuścić pewne miejsce, to ci, jeśli to potrzebne, bezwarunkowo odchodzą, bez walki i zabijania miejscowej ludności. W ten sposób zwalnia się miejsce dla innego amerykańskiego sojusznika. Nie wolno wierzyć amerykańskim zapewnieniom, że rzekomi chcą zniszczyć Daesh, powiedział syryjski generał. Gdyby chcieli, to zrobiliby to w ciągu 24 godzin.