W Chinach został zatrzymany mężczyzna prowadzący dochodzenie w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w chińskiej fabryce produkującej obuwie dla marki córki prezydenta USA Donalda Trumpa Ivanki, jeszcze dwóch zaginęło bez wieści — podaje agencja Reuters, powołując się na chińską organizację broniącą praw człowieka China Labor Watch.

© AP Photo/ Efrem Lukatsky Rosja jest gotowa na konstruktywny dialog z USA

Jak podaje agencja, powołując się na dyrektora generalnego organizacji broniącej praw człowieka Li Qianga, Hua Haifeng został zatrzymany w prowincji Jiangxi na południowym wschodzie Chin za nielegalnie wykorzystywanie podsłuchów. Dodał, że aresztowany tak samo jak dwóch zaginionych prowadził śledztwo w sprawie działalności fabryki produkującej obuwie dla marki Ivanki Trump i innych zachodnich marek.

„Zwracamy się do prezydenta USA Trumpa, do samej Ivanki Trump a także należącej do niej firmy o stanięcie w obronie i uwolnienie naszych aktywistów" — poinformowała China Labor Watch agencji Reuters.

Jak podaje agencja Associated Press, szef organizacji poinformował, że kontakt z aktywistami urwał się w weekend. Według niego przetrzymuje ich policja lub fabryka, aby „do nich nie było dostępu". Poinformowano, że China Labor Watch przygotowywała raport do publikacji w czerwcu.