Amerykańska „samowolka" w Korei Południowej

Ministerstwo Obrony Korei Południowej „świadomie nie poinformowało" o wwozie do kraju czterech dodatkowych wyrzutni rakietowych w ramach rozmieszczania na południowokoreańskim terytorium amerykańskiego systemu obrony antybalistycznej THAAD — podaje agencja Reuters.

„Błękitny Dom potwierdził, że Ministerstwo Obrony świadomie nie poinformowało w swoich raportach o czterech dodatkowych wyrzutniach" — cytuje agencja oświadczenie rzecznika prezydenta.

© AP Photo/ Efrem Lukatsky Rosja jest gotowa na konstruktywny dialog z USA

Wcześniej poinformowano, że prezydent Korei Południowej Moon Jae-in nakazał wszczęcie specjalnego śledztwa w sprawie wwozu do państwa bez pozwolenia władz czterech wyrzutni w ramach rozmieszczania na terytorium południowokoreańskim amerykańskiego systemu obrony antybalistycznej. Południowokoreański rząd udzielił zgody na wwóz do kraju dwóch wyrzutni. Jednak, jak podano później, razem z nimi zostały wwiezione jeszcze cztery wyrzutnie, zgody na ich dostawę południowokoreańskie władze nie udzielały.

Prezydent Korei Południowej osobiście zadzwonił do szefa Ministerstwa Obrony kraju Han Min Koo, by potwierdzić fakt wwozu do kraju wyrzutni. Szef resortu potwierdził, że wiedział o tym wcześniej. Powodu, z jakiego Ministerstwo Obrony nie powiadomiło o tym administracji prezydenta, nie podano. Poza tym nadal nie wiadomo, kto dokładnie udzielił zgody na wwóz dodatkowych wyrzutni.

© Sputnik. Siergiej Guniejew Putin komentuje oskarżenia o cyberataki

W ubiegłym roku Seul postanowił rozmieścić w Korei Południowej amerykański system pozaatmosferycznego przechwytywania rakiet. System THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) jest przeznaczony do przechwytywania rakiet małego i średniego zasięgu w najniższej części egzosfery. Zasięg THAAD nie przekracza 200 km.