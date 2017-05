© Fotolia/ drummond79 W Warszawie może pojawić się ulica nazwana ku czci poległych na Majdanie

Przebywający z wizytą w Gruzji prezydent Polski Andrzej Duda w środę wziął udział w ceremonii nazwania ulicy w Tbilisi na cześć polskiego państwowego i społecznego działacza marszałka Józefa Piłsudskiego.

Jak przypomniał podczas ceremonii przewodniczący Zgromadzenia Miejskiego Tbilisi Giorgij Alibegaszwili, Piłsudski utrzymywał bliskie kontakty z rządem Demokratycznej Republiki Gruzji (lata 1918-21). Kiedy Armia Czerwona w 1921 roku wprowadziła radziecką władzę w republice, Piłsudski zaproponował wypędzonemu ówczesnemu gruzińskiemu rządowi przenieść się do Polski, ale on wybrał Francję. Aż do śmierci w 1935 roku Piłsudski finansował go.