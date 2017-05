Ławrow o niezidentyfikowanych śmigłowcach w Afganistanie

Według ministra kilka dni temu afgańscy parlamentarzyści zażądali wyjaśnień na temat faktów związanych z lotami, jak przekonują, śmigłowców amerykańskiej produkcji bez znaków rozpoznawczych na terytorium kontrolowanym przez ekstremistów.

„Istnieją dowody na to, że te helikoptery zrzucały coś na tym terytorium, niektóre helikoptery bez znaków rozpoznawczych lądowały na tym terytorium, a następnie stamtąd startowały” — powiedział Ławrow na konferencji prasowej po rozmowach ze swoim odpowiednikiem z Zambii.

© AP Photo/ Rahmat Gul W Afganistanie w pierwszym dniu ramadanu w eksplozji zginęło 18 osób

„Istnieją potwierdzenia świadków, że one wracały do bazy, w której znajdowali się między innymi amerykańscy wojskowi. Oczywiście to wszystko prowokuje pytania” — dodał Ławrow.

Podkreślił, że „jeśli jest to kolejna próba wykorzystania ekstremistów w charakterze tymczasowych sojuszników do tego, aby osiągnąć pewne cele” z oczekiwaniem, aby przejąć nad nimi kontrolę, „jest to absolutnie krótkowzroczna taktyka”. Rosyjski minister spraw zagranicznych zaznaczył, że podobna taktyka była już wykorzystywana i w Afganistanie, i w Iraku, i doprowadziła jedynie do powstania potężnych organizacji terrorystycznych.

„Dlatego uważamy, że wszyscy, którym drogi jest Afganistan, muszą pracować razem, nie powinni mieć jakiś ukrytych celów i właśnie w takim duchu Rosja inicjuje dialog, który obejmie i afgański rząd, i wszystkich sąsiadów Afganistanu, i wszystkich pozostałych graczy, którzy są w jakiś sposób związani z afgańską problematyką” — zaznaczył Ławrow.

Wyraził nadzieję, że gdy nowe władze Stanów Zjednoczonych ukształtują swoją politykę w odniesieniu do Afganistanu, to ta w pełnej mierze uwzględni wszystkie okoliczności, które negatywnie wpływają na ustanowienie pokoju w tym kraju.