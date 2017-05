Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa poradziła fińskiemu dziennikarzowi, by pojechał do Czeczenii, aby na miejscu zrozumieć, jak przedstawia się sprawa z homoseksualistami w północnokaukaskiej republice, i poprosiła Ramzana Kadyrowa, by pomógł w organizacji wyjazdu poznawczego.

Na cotygodniowym briefingu rzecznika MSZ Rosji korespondent fińskiego kanału Erkka Mikkonen spytał Zacharową o sytuację z prawami homoseksualistów w Czeczenii, a także o tym, jak dany problem wpływa na relacje Rosji i Unii Europejskiej.

Zacharowa powiedziała, że to „ulubiony" temat europejskich dziennikarzy i zaproponowała Finowi, by sam udał się do republiki. „Szanowny panie Kadyrow! Mamy dziś na briefingu przedstawiciela fińskiej telewizji Erkka Mikkonena, którego bardzo zajmuje temat obecności bądź też braku homoseksualistów w Czeczenii. Pytanie zadano oczywiście nie tam gdzie trzeba — to nie jest pytanie do rzecznika MSZ. Czy nie mógłby Pan zorganizować specjalnie dla tego Pana wyjazd poznawczy do Republiki Czeczeńskiej, w której to znajdzie odpowiedzi na wszystkie interesujące go pytania?" — zwróciła się Zacharowa do Kadyrowa.

Rzeczniczka MSZ poradziła fińskiemu dziennikarzowi, by porozmawiał z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi dziennikarzami i działaczami społecznymi, napisał „normalny reportaż" i nie upolityczniał tematu.

Na początku kwietnia, w „Nowej gazecie" pojawił się materiał, w którym mowa o masowych zatrzymaniach w Czeczenii mieszkańców nietradycyjnej orientacji seksualnej. Rzecznik szefa Czeczenii Alwi Karimow zdementował te informacje i oświadczył, że Czeczeni mają „tylko jedną orientację seksualną", o czym można wnioskować po wysokim wskaźniku urodzeń.