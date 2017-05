Kijów ogłosił zniesienie zakazu reeksportu rosyjskiego gazu

„Ich stanowisko (Sądu w Sztokholmie – red.) jest następujące w stosunku do kluczowych kwestii: warunek „bierz albo płać” (lwia część wymogów finansowych Gazpromu) został uznany za nieważny; zakaz reeksportu został zniesiony; formuła cenowa została zrewidowana od 2014 roku – europejski hub” – napisała Zerkal na Facebooku.

„Naftohaz” Ukrainy wcześniej ogłosił, że Sąd w Sztokholmie zniósł warunek „bierz albo płać” (take or pay), znajdujący się w jego kontrakcie z Gazpromem na dostawę gazu. Później na stronie internetowej firmy na Facebooku pojawiło się takie oświadczenie: „Sąd w Sztokholmie w pełni zatwierdził wnioski Naftohazu w zakresie zasady take or pay”.