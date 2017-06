Niemcy nie chcą szczytu NATO w Turcji

© Sputnik. Alexander Zabolotny W gruzińskich portach nie będzie okrętów NATO

Po tym, jak Erdogan złożył propozycję przeprowadzenia szczytu w Turcji, z początku Niemcy i Francja, a potem wiele innych krajów członkowskich NATO, takich jak Dania, Holandia i Kanada, wystąpiły przeciwko temu pomysłowi. „Nie chcemy, by Turcja wzmacniała swoją pozycję (wewnątrz Sojuszu), i nie mamy zamiaru sprawiać wrażenia, że NATO popiera politykę wewnętrzną tureckich władz" — poinformowało jedno ze źródeł Sojuszu.

Spiegel ze swej strony zauważa, że najwyraźniej Erdogan uczynił swoją propozycję na szczycie NATO w Warszawie, w czerwcu ubiegłego roku. Podjęto wtedy kwestię szczytu NATO w Stambule w 2018 roku, nie zajmując jednak oficjalnego stanowiska w danej sprawie. Dziś stało się jasne, że do kolejnego spotkania dojdzie w nowej siedzibie Sojuszu w Brukseli, a nie w Stambule. Ta decyzja powinna zostać podjęta na spotkaniu ministrów obrony krajów NATO pod koniec czerwca.

Odmowa Erdoganowi stanowi — zdaniem ekspertów — kolejną rundę konfrontacji Bundeswehry i Turcji. Niedawno Ankara nie zgodziła się na to, by deputowani Bundestagu udali się do tureckiej bazy Indżyrlik w celu złożenia wizyty stacjonującym tam niemieckim żołnierzom. Po tym incydencie część niemieckich polityków zażądała wyprowadzenia wojskowych Bundeswehry z tureckiej bazy. Według pewnej informacji, decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta w ciągu dwóch tygodni.