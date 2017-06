Puchar Konfederacji 2017: Czeka Was ciepłe powitanie

Smiertin zwrócił się również do zagranicznych fanów, którzy zamierzają uczestniczyć w meczach Pucharu Konfederacji 2017 i Mistrzostw Świata 2018, zapewniając, że czeka ich ciepłe powitanie.

„Będziemy szczęśliwi gościć wszystkich, absolutnie z każdego kontynentu, aby pokazać naszą gościnność, życzliwość i ciepło” — podkreślił.

© Sputnik. Ilya Pitalev Ławrow ocenił szanse rosyjskiej reprezentacji w Pucharze Konfederacji 2017

Smiertin powiedział, że Rosja, jak i FIFA, trzymają się zasady „zero tolerancji” wobec wszelkich form dyskryminacji. Według niego jeśli we wspólnocie pojawiają się jakiekolwiek przejawy rasizmu, to mają one charakter jednostkowy i nie odzwierciedlają uczuć całego kraju.

„Naszym zadaniem jest ich zminimalizowanie” — powiedział ambasador Mistrzostw Świata 2018. Dodał, że czasami takie przejawy nie są zamierzone, jak było to na karnawale w Soczi, którego uczestnicy pojawili się w narodowych strojach jednego z afrykańskich krajów i z bananami.

„Jest to praca przede wszystkim o charakterze edukacyjnym. Musi być szacunek, to podstawowy postulat — szacunek do kibiców, szacunek do przeciwnika, szacunek do tych zespołów, które przyjadą na Puchar Konfederacji i Mistrzostwa Świata. To jest bardzo ważne” — podsumowywał komisarz RFS.

Wcześniej brytyjska gazeta The Guardian wyraziła zaniepokojenie możliwymi przejawami rasizmu na piłkarskich turniejach w Rosji. Takie wnioski dziennikarz wyciągnął na podstawie zdjęć z karnawału w Soczi, którego uczestnicy, jak przekonują władze miasta, symbolizowali mieszkańców różnych kontynentów. Administracja Soczi podkreśliła, że organizatorzy przedsięwzięcia postawili sobie wyłącznie przyjazne cele, starali się stworzyć pozytywną atmosferę i nie chcieli nikogo urazić.