Największy na świecie samolot opuścił hangar (wideo)

© REUTERS/ U.S. Air Force Tajny suborbitalny samolot USA okazał się bezużyteczny

Poinformowała o tym firma Stratolaunch, która zajmuje się opracowaniem statku powietrznego.

Rozpiętość skrzydeł samolotu wynosi 117 metrów, waga — 230 ton. Samolot ma wysokość 15 metrów i jest wyposażony w podwozie z 28 kołami. Charakterystyki techniczne samolotu pozwalają mu na przewożenie ładunku do 250 ton.

Samolot Stratolaunch ma być wykorzystywany jako powietrzna platforma do wystrzałów rakiet nośnych Pegasus XL. Będą one dostarczać ładunki na niską orbitę okołoziemską. W pierwszym etapie samolot będzie przewozić jedną rakietę, ale w przyszłości ich liczba może wzrosnąć do trzech.

Według dyrektora generalnego spółki Jeana Floyda w najbliższej przyszłości w Mojave odbędą się naziemne testy samolotu, a pierwsze pokazowe uruchomienie zaplanowano na 2019 rok.

Stratolaunch została stworzona w 2011 roku przez Paula Allena, jednego ze współzałożycieli korporacji „Microsoft”.