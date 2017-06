Rosyjskie samoloty zlikwidowały terrorystów próbujących przedostać się do Palmiry

© Sputnik. Ministry of defence of the Russian Federation „Czas PI we wschodniej Syrii dobiega końca"

Rosyjskie lotnictwo zlikwidowało ponad 80 terrorystów z ugrupowania Państwo Islamskie, którzy próbowali opuścić Rakkę w nocy z 29 na 30 maja — podaje Ministerstwo Obrony.

O ciemnej porze doby trzy kolumny samochodowe wyjechały z Rakki w południowym kierunku różnymi trasami, lecz zostały zaatakowane przez lotnictwo.

Ponadto terroryści stracili 36 samochodów, 8 cystern z paliwem i 17 samochodów terenowych wyposażonych w moździerze i broń strzelecką dużego kalibru.

Podkreślono, że terroryści uciekają z Rakki przez Eufrat, mimo że są otoczeni przez Syryjskie Siły Demokratyczne i pododdziały USA, Wielkiej Brytanii i Francji. Jest to druga próba terrorystów przedostania się do Palmiry. Pierwszą kolumnę terrorystów lotnictwo zlikwidowało 25 maja. Ministerstwo Obrony zapewniło, że będzie w dalszym ciągu podejmować środki, by nie dopuścić do przedostania się oddziałów PI do prowincji Homs i Hama.