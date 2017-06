Niepokorna Rosja

© Sputnik. Said Tsarnaev Czy w Czeczenii są homoseksualiści?

Dwóch wysokich rangą członków Komisji ds. Bankowych Senatu USA zaproponowało zaostrzenie sankcji przeciwko „niepokornej" Rosji z powodu jej „działań na Ukrainie i w Syrii" — podaje Bloomberg. Przypuszcza się, że nowe sankcje dotkną takich branż rosyjskiej gospodarki, jak wydobycie kopalin użytecznych i hutnictwo. Jak podkreśla Bloomberg, w ten sposób senatorzy próbują zapobiec zbliżeniu prezydenta USA Donalda Trumpa z Rosją.

Według agencji jest ro sygnał, że wielu członków Kongresu zamierza blokować posunięcia administracji Trumpa w kierunku poprawy stosunków z Moskwą.

Przewodniczący komisji Mike Crapo i wysoki rangą Demokrata Sherrod Brown podkreślili, że projekt ustawy pozwoli na nałożenie „obszernych sankcji" na takie sektory rosyjskiej gospodarki, jak wydobycie kopalin użytecznych, hutnictwo i transport kolejowy.

Poza tym zgodnie z projektem ustawy zostaną zaostrzone także istniejące antyrosyjskie sankcje — podaje Bloomberg.

„Bez względu na istniejące sankcje Rosja pozostaje wrogim niepokornym mocarstwem, które wykorzystuje swoje siły zbrojne, cyberszpiegostwo i narzędzia presji gospodarczej na szkodę USA a także próbuje wbić klina między Amerykę i jej sojuszników" — czytamy w oświadczeniu komisji. Kongres dąży do tego, by sankcje przeciwko Rosji były skuteczne i proporcjonalnie zaostrzane, zwłaszcza w świetle jej niechęci do ustępstw w tych kwestiach".

Temat sankcji przeciwko Rosji był poruszany przez szereg senatorów w obu partiach po tym, jak w styczniu tego roku amerykańskie służby wywiadowcze oświadczyły, że „Rosja ingerowała" w wybory 2016 roku, by pomóc Donaldowi Trumpowi odnieść zwycięstwo — przypomina Bloomberg.