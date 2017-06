— I to trzeba było udowodnić. Na agencję Sputnik i RT też niczego nie znajdziecie, bo niczego nie ma – powiedziała redaktor naczelna RT i Sputnika Margarita Simonian w wywiadzie dla Ria Novosti.

Zachodni politycy regularnie rzucają oskarżenia pod adresem „rosyjskich hakerów”, którzy jakoby ingerują w przebieg wyborów. Oskarżają, ale też nie spieszą z jakimikolwiek dowodami. Z takimi oskarżeniami występowali w szczególności przedstawiciele Partii Demokratycznej USA, która przegrała w wyborach prezydenckich, a także nowy prezydent Francji Emmanuel Macron.

Sputnik odrzucił te oskarżenia, a redaktor naczelna RT Margarita Simonian zauważyła, że rzecznik Macrona nie potrafił przedstawić nawet jednego przykładu „fejkowych informacji" publikowanych przez rosyjskie media.

Rosja nieraz dementowała oskarżenia amerykańskich służb specjalnych o próby wywarcia wpływu na wybory w USA, a rzecznik rosyjskiego prezydentanazwał je „absolutnie gołosłownymi”.

Komentując oskarżenia o ingerencję Rosji w wybory w USA, Francji i Niemczech, szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oświadczył, że nie ma na to żadnych dowodów.