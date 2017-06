Zacharowa: „Rosja nie gra do niczyjej bramki"

© Sputnik. Alexei Druzhinin/Anton Denisov/Press service of the president of the Russian Federation Francja nie znalazła dowodów na „ingerencję Rosji" w wyborach

Skomentowała m.in. wydalenie rosyjskich dyplomatów z zagranicznych państw. Według niej podobna praktyka nie jest niczym wyjątkowym.

„W tym miejscu chcę Państwu wyjawić „tajemnicę wojskową". Uważam, że na bazie Sputnika można to zrobić bez konsekwencji. Wzajemna wymiana (specjaliści mają swoje nazwy do określenia tych rzeczy), wydalanie pracowników odbywa się dość regularnie na całym świecie nie tylko w kontekście Rosji, jednak większość przypadków po prostu nie jest znana. Ponieważ są to takie decyzje techniczne, które podejmuje się „po cichu". Zwykle wydaleniu dyplomatów towarzyszy „lustrzana odpowiedź" — powiedziała rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa.

Jednocześnie podkreśliła, że w kontekście Rosji nabiera to pewnego podtekstu.

„Jeszcze raz podkreślę, że może nie codziennie, ale co miesiąc wydalani są dyplomaci różnych państw. Chodzi o to, że w stosunku do Rosji jest to bardziej nagłaśniane. Wszystko to stanowi część kampanii informacyjnej odnośnie „ręki Kremla", rzekomych rosyjskich prób ingerowania w wewnętrzne sprawy (innych państw — red.), w jakieś wybory itd."

Potrzebne są dowody, a dowodów nie ma. Tak więc, kiedy ludzie pytają, jak konkretnie Kreml, Moskwa ingerowały w jakieś wybory, wszyscy milczą, nie ma żadnych danych (na ten temat — red.). I właśnie taki znaczący gest jak wydalenie rosyjskich dyplomatów ma na celu pokazać ludziom — oto dowód i zdemaskowana przez nas siatka — powiedziała Maria Zacharowa.

Jeśli chodzi o wydalenie rosyjskich dyplomatów z Mołdawii, to zdaniem rzeczniczki MSZ Rosji, mołdawski rząd tak naprawdę zaszkodził tylko swoim obywatelom.

„Ludziom, którzy mieszkają w Mołdawii, jej obywatelom, należy zadać pytanie: co Rosja daje Mołdawii? To możliwość migracji zarobkowej, prowadzenia małego i średniego biznesu, kontakty gospodarcze itd. Co na tym posunięciu zyskała w ogóle Mołdawia? Są duże państwa, w których istnieje bardzo rozgałęziona sieć instytucji zagranicznych, duża liczba dyplomatów i być może gdzieś (chociaż bardzo w to wątpię) lidera rządu nie trzeba informować o wydaleniu dyplomatów. Jednak z pewnością nie jest to przypadek Mołdawii i Rosji, które są naturalnymi partnerami i niedawno rozpoczęły kontakty na wyższym szczeblu".

Maria Zacharowa poruszyła także temat wyboru Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, podkreślając, że był to wybór amerykańskiego narodu i wszystkie oskarżenia pod adresem Rosji o „ingerencję" w amerykańskie wybory są całkowicie bezpodstawne.

Nie było oficjalnych oświadczeń, ale były komentarze strony rosyjskiej przed wyborami, w czasie wyborów i po wyborach w USA. W czasie wyborów nie popieraliśmy ani jednego, ani drugiego kandydata, mówiąc, że wybór należy do amerykańskiego narodu. I również po wyborach powiedzieliśmy, że jest to wybór Amerykanów. I nowy prezydent został wybrany — nie prorosyjski, a proamerykański.

Donald Trump to stuprocentowy amerykański prezydent.

Kilka razy zadawano mi pytanie: „Przecież cieszycie się, że wygrał Trump ?". Jest to całkowicie błędnie postawione pytanie… Poprzednia administracja podejmowała działania, które miały na celu zerwanie stosunków dwustronnych. Owszem, byliśmy oczywiście coraz bardziej zmęczeni (tą sytuacją —red.) i oczywiście nie chcieliśmy iluzorycznego „resetu" (który w rzeczywistości okazał się „przeładowaniem"), a pewnej prawdziwie konstruktywnej współpracy. Ale żadnych zawyżonych oczekiwań, żadnego poparcia dla tego czy innego kandydata, czy strzelania do czyjejś bramki nie było" — podsumowała Maria Zacharowa.