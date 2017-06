Showtime pokazała zwiastun wywiadu z Putinem

Nagranie zaczyna się od widoków na sobór

Wasyla Błogosławionego, następnie pokazano kadry z przygotowań do nagrania. Na jednym z nich prezydent Rosji mruga. W zwiastunie znalazło się tylko jedno pytanie Stone'a do Putina: „Dlaczego Rosja ingerowała w wybory? (Why did Russia hack the election?)".

Być może pytanie dotyczyło rzekomej ingerencji Moskwy w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Rosyjskie władze konsekwentnie odrzucają wszystkie oskarżenia.