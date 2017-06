Czarujący występ dziewczynki w amerykańskim „Mam Talent!"

Na filmie, który w ciągu dwóch dni zebrał ponad 4,2 miliona wyświetleń,

Lynne, nie otwierając ust, występuje razem z pluszowym króliczkiem Petunią, który rzekomo wykonuje piosenkę Summertime amerykańskiego kompozytora George'a Gershwina. Po zakończeniu pokazu publiczność dała brzuchomówczyni owacje na stojąco.

Występ Lynne wywołał szczególnie wielkie wrażenie na byłej członkini zespołu Spice Girls Melanie Brown. „Roztopiłaś moje serce, jesteś wspaniała! Próbuję znaleźć słowa, aby opisać, jak wielkie wrażenie zrobiłaś na mnie. I wiesz co!" — krzyknęła i nacisnęła przycisk Golden Buzzer, wywołując deszcz konfetti.

Golden Buzzer to specjalny przycisk w America's Got Talent. Każdy członek jury może wcisnąć go tylko raz i w ten sposób bezpośrednio wysłać uczestnika przesłuchań do półfinału niezależnie od opinii pozostałych sędziów.