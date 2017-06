Japonia podejrzewa Koreę Północną o użycie udoskonalonych rakiet

„Na głowicy bojowej widoczne są małe skrzydła, czyli (wystrzelony w poniedziałek pocisk — red.) posiada cechy, które wyróżniają go od pocisków «Scud». Przy tym, z wyjątkiem głowicy, kształt i długość są takie same, jak w «Scud». Jeśli wziąć również pod uwagę zasięg lotu i nagranie, opublikowane przez Koreę Północną , oraz fakt, że oni nazywają go «nowym pociskiem balistyczny precyzyjnego naprowadzania», można stwierdzić, że był to pocisk nowego typu wykonany na bazie modyfikacji «Scud»” — powiedziała minister.