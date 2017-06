Narkotyk dla dżihadystów czy dla Europejczyków?

© Sputnik. Alexei Druzhinin Ile razy próbowano zabić Putina?

Francuska służba celna oświadczyła, że przechwyciła w styczniu i w lutym 2017 roku na lotnisku Roissy 750 tysięcy tabletek captagonu, tzw. „narkotyku dla dżihadystów”. Narkotyk był schowany w formach przemysłowych przywiezionych z Libanu

Georges Estievenart, szef brukselskiego Instytutu Perspektyw i Bezpieczeństwa w Europie (Institut Prospective & Sécurité de l'Europe) powiedział na ten temat:

Te substancje są produkowane, wykorzystywane i stosowane przede wszystkim na Środkowym Wschodzie, w Syrii, Libanie, a także w Libii. Sytuacja w tych państwach sprzyja konsumpcji tej substancji. Właściwości captagonu pozwalają robić rzeczy, do których człowiek w trzeźwym stanie uważa się niezdolnym. Kiedy go stosujesz, czujesz się jak król świata. Ta substancja jest dla najbardziej wojowniczych dżihadystów klasycznym środkiem podtrzymującym.

„Dżihadyści nie tylko sami go stosują, ale jeszcze zarabiają na jego produkcji i handlu. Captagon wykorzystywany jest zamiast pieniędzy, szczególnie do zapłaty za broń”.

„Uważam, że będzie przeprowadzone śledztwo i śledczy spróbują zrekonstruować drogę, jaką pokonały te narkotyki. Najwyraźniej, ładunek przechwycony w Roissy przybył z Libanu. Stwierdzono, że powinien był zostać wysłany do Czech lub nawet do Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska i Katar to państwa, w których captagon stosowany jest w dużych ilościach. W tym regionie przechwycano i o wiele większe partie narkotyków”.

Przechwycona partia być może była przeznaczona dla dżihadystów we Francji czy innym państwie europejskim. Według innej wersji Francja była tylko państwem tranzytowym, ponieważ wielu dżihadystów jest obywatelami Francji.

Wygląda na to, że terroryści szukają sposobu na rozprowadzanie narkotyku po Europie,dzięki czemu zamachy nie byłyby już jedyną bronią w walce z Zachodem.