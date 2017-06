Putin o kampanii Trumpa: „Ja sam miewałem myśli, że facet przegina"

„Problem tkwi w amerykańskiej polityce, a nie w nas. Zespół Trumpa wykazał się większą skutecznością w toku kampanii wyborczej. Przyznam, że ja sam miewałem myśli, że facet przegina. Ale okazało się, że miał rację, znalazł podejście do tych grup społeczeństwa i do tych grup wyborców, na których stawiał. I oni przyszli do lokali wyborczych i oddali na niego głos" — powiedział rosyjski prezydent.

Putin zauważył, że rywale Trumpa nie chcą przyznać się do winy.

„Łatwiej powiedzieć, że to nie my ponosimy winę i zwalać ją na Rosjan, mówić, że to my mieszaliśmy w amerykańskich wyborach. Nasuwa mi się skojarzenie z antysemityzmem — wszystkiemu winni są Żydzi. My jednak wiemy, czym kończą się takie nastroje — niczym dobrym. Trzeba po prostu pracować, pomyśleć, jak naprawić swój błąd" — powiedział Putin.

Rosyjski prezydent zaapelował o to, by zakończyć dyskusje o ingerencji Rosji w amerykańskie wybory.

„Myślę, że trzeba zakończyć te bezużyteczne i szkodliwe gadki o ingerencji Rosji w amerykańskie wybory. Ameryka przenosi swoje wewnątrzpolityczne niesnaski na arenę międzynarodową, chce rozwiązać swoje problemy z wykorzystaniem narzędzi polityki zagranicznej. To przynosi szkodę stosunkom międzynarodowym, gospodarce światowej, kwestiom bezpieczeństwa i walce z terroryzmem" — oświadczył prezydent Rosji Władimir Putin na posiedzeniu plenarnym SPIEF.