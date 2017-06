Wielkie manewry NATO rozpoczynają się na Łotwie

© Sputnik. Alexei Druzhinin Kanclerz Austrii: USA burzą ustalony porządek

Są to wspólne ćwiczenia sił lądowych i powietrznych pod amerykańskim dowództwem w Europie. Odbywają się one co roku. Oprócz żołnierzy łotewskich biorą w nich udział także Brytyjczycy, Włosi, Litwini, Norwegowie, Polacy, Słowacy i Amerykanie.

Celem manewrów jest poprawa stabilności i bezpieczeństwa regionalnego, zacieśnienie współpracy między partnerami i jednostkami sił zbrojnych krajów członkowskich NATO.

Pakt Północnoatlantycki regularnie przeprowadza na terytorium krajów bałtyckich ćwiczenia wojskowe. Zgodnie z opublikowanym na stronie internetowej sojuszu planem w 2017 roku w tym regionie odbędzie się co najmniej 16 międzynarodowych i krajowych manewrów.

Po raz ostatni międzynarodowe ćwiczenia wojskowe NATO „Summer Shield XIV” na Łotwie odbywały się w dniach 17-30 kwietnia 2017 roku. Uczestniczyło w nich ponad 1,2 tys. żołnierzy z Łotwy, USA, Bułgarii, Estonii, Kanady, Litwy, Wielkiej Brytanii, Luksemburga, Rumunii, Słowacji, Niemiec i Szwecji.