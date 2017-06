KRLD o amerykańskich testach rakiet przechwytujących: Blef

© AP Photo/ Matt Dunham Szef Pentagonu nie wyklucza konfrontacji z Chinami

„30 maja w bazie Vandenberg w stanie Kalifornia amerykańscy imperialiści przeprowadzili testy symulujące przechwycenie międzykontynentalnych pocisków balistycznych wystrzelonych od strony naszego państwa. Takie działania są niebezpieczną prowokacją wojskową” – podkreślił północnokoreański wojskowy.

Jego zdaniem świadczy to o tym, że „przygotowania do wojny jądrowej ze strony Stanów Zjednoczonych weszły w stadium finalne”.

„Obecnie USA blefują, mówiąc o sukcesie testów rakietowego systemu obrony powietrznej. Jednak my uważamy to za próżną porywczość USA, które znajdują się w rozpaczliwej sytuacji. Stany Zjednoczone nie powinny myśleć, że zdołają wytrzymać deszcz ataku jądrowego naszych sił strategicznych i zostaną przy życiu. Igranie administracji Trumpa z ogniem wojny nuklearnej jedynie przyśpieszy największą tragedię w historii – przekształcenie USA w pył” – ocenił wojskowy.

We wtorek Pentagon testował część systemu wykorzystywaną do zestrzeliwania międzykontynentalnych pocisków balistycznych (ICBM) zdolnych do przenoszenia broni nuklearnej. Rakieta została wystrzelona z amerykańskiego poligonu testowego na Wyspach Marshalla na Oceanie Spokojnym. Pocisk został zniszczono przy użyciu pocisku przechwytującego, wystrzelonego z bazy lotniczej Vandenberg w południowej Kalifornii.

Według danych z ogólnie dostępnych źródeł kompleks obrony przeciwrakietowej USA GMD wszedł do eksploatacji w 2005 roku. Jest przeznaczony do przechwytywania międzykontynentalnych rakiet balistycznych i ich głowic w przestrzeni kosmicznej poza atmosferą ziemską. W celu obrony kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych rozmieszczono 30 rakiet przechwytujących na Alasce i w Kalifornii. Rozmieszczenie dodatkowych 15 rakiet zostanie zakończone w 2017 roku.

Test amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej przeprowadzono po zintensyfikowaniu przez Koreę Północną prac nad rakietami balistycznymi. W tym roku Pjongjang przeprowadził już 9 prób takich pocisków.