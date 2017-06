Kabul: Krwawy zamach na pogrzebie

W pogrzebie syna zastępcy przewodniczącego afgańskiej Izby Starszych (izby wyższej parlamentu) Alama Ezadjara uczestniczył m.in. premier Abdullah Abdullah. Zanim doszło do ataku w pobliżu cmentarza zgromadziło się około tysiąca osób. Domagali się oni dymisji prezydenta Aszrafa Ghaniego oraz egzekucji więźniów ze sprzymierzonej z talibami terrorystycznej siatki klanu Hakkanich.

​Policjanci zaczęli strzelać w powietrze, gdy tłum spróbował przedostać się na cmentarz. Następnie funkcjonariusze użyli armatek wodnych i gazu łzawiącego. Nagle rozległy się trzy potężne eksplozje.

W środę w wyniku wysadzenia w powietrze samochodu pułapki w pobliżu ambasady Niemiec w Kabulu zginęło co najmniej 90 osób, a około 400 zostało rannych. Wśród ofiar było wiele kobiet i dzieci. Do ataku użyto ponad 1,5 tony materiałów wybuchowych. Krater po wybuchu ma 7 metrów głębokości. Nikt nie przyznał się do ataku.

Syn zastępcy przewodniczącego Izby Starszych był jedną z ofiar piątkowych antyprezydenckich demonstracji w centrum Kabulu, które przerodziły się w zamieszki.