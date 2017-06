May: zamachy w Wielkiej Brytanii łączy tylko ideologia

© AFP 2017/ Chris J Ratcliffe „Okrutny” i „cyniczny”. Putin o ataku terrorystycznym w Londynie

„Choć te zamachy nie są związane ze sobą wspólną terrorystyczną siecią, to są związane ideologią… Ta ideologia to islamizm, skażenie islamu i prawdy, a zwycięstwo nad tą ideologią to jeden z głównych problemów współczesności” – powiedziała May występując z oświadczeniem podsumowującym nadzwyczajne posiedzenie komitetu COBRA, w skład którego wchodzą przedstawiciele rządu, policji, służb specjalnych oraz mer Londynu Sadik Khan.

„Od marcowego zamachu policja odkryła pięć prób przygotowania poważnych zamachów” – powiedziała May po posiedzeniu z członkami rządu.