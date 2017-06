Rosję czeka najazd kibiców

© Sputnik. Maksim Bogodvid Puchar Konfederacji 2017: Czeka Was ciepłe powitanie

Chilijska reprezentacja jest znana ze swoich wiernych kibiców i z powodzeniem występuje na Mistrzostwach Świata, a w tym roku po raz pierwszy przyjmie udział w Pucharze Konfederacji, który poprzedza światowe rozgrywki. Mundo Tour, oficjalna agencja FIFA w Chile, ze zdziwieniem odnotowała wysokie zainteresowanie wycieczkami, pozwalającymi pojechać z La Roja (nazwa reprezentacji Chile) do państwa organizującego turniej.

Według naszych ocen, popyt na Rosję będzie większy niż na Afrykę Południową (państwo organizujące MŚ w 2010 roku – red.). Widzimy, że ludzie korzystają z tej możliwości, aby poznać Rosję i Europę, w odróżnieniu od poprzednich lat, kiedy kupowano dość standardowe pakiety „zobaczyć mecz i wrócić”. Teraz wiele osób zatrzyma się na kilka dni – mówi María José Cabrera, kierowniczka oddziału kontroli i planowania w Mundo Tour.

W tym roku agencja, która już od 20 lat przedstawia FIFA w Chile, po raz pierwszy zaprezentuje „podwójne pakiety” – jest to związane z debiutem chilijskiej reprezentacji na turnieju przed Mundialem. Popyt na ten kierunek zadziwił kompanię.

„Wieziemy około 100 osób na Puchar Konfederacji. Większość z nich zostaje tylko na pierwsze trzy mecze, ale są i tacy, którzy zostaną do finału” – powiedziała Cabrera.

Jego zdaniem, „niesprawiedliwe” jest porównywanie popytu na bilety na mecz Rosji z poprzednim turniejem w Brazylii w 2014 roku z powodu geograficznej bliskości. „Ludzie masowo jechali na Mundial do Brazylii. Były nawet wycieczki na jeden czy dwa mecze z powrotem tego samego dnia” – przypomniała.

Cabrera zauważyła, że odległość wpływa na decyzję wyjazdu w większym stopniu niż cena. „Aby pojechać do Rosji potrzeba więcej czasu, więcej wolnych dni, trzeba postarać się o urlop w pracy” – wyjaśnia.

Piłka nożna daje wystarczająco dużo emocji, aby ludzie nie myśleli tylko o pieniądzach. Ludzie zawsze znajdą pieniądze, aby pojechać na piłkę nożną. Obserwujemy to od 20 lat – dodała Cabrera.

„Wiele osób planuje zatrzymać się na kilka dni i to jest podobne do tego, co było z Afryką Południową. Państwo jest interesujące, a ludzie wykorzystują możliwość, aby zatrzymać się, rozejrzeć, pozwiedzać” – podsumowuje.

Najbardziej prestiżowy turniej piłkarski odbędzie się w dniach od 14 czerwca do 15 lipca 2018 roku w 11 miastach Rosji, m.in. w Petersburgu, Kaliningradzie, Wołgogradzie, Rostowie nad Donem, Sarańsku i w Moskwie. Wcześniej odbędzie się Puchar Konfederacji - od 17 czerwca do 2 lipca 2017 roku w Moskwie, Petersburgu, Kazaniu i Soczi.