Kadyrow doradcą ds. terroryzmu

— Zawsze jestem gotów pomóc i doradzić, jak walczyć z terroryzmem. Na naszym terytorium pokonaliśmy go. Wspieranie terrorystów, jak widzi cały świat, dla mieszkańców krajów Europy przekształciło się w ciągły strach przed śmiercią i śmierć – napisał Kadyrow w Telegramie.

Jak dodał, europejskie władze zajmują się nieistniejącymi problemami w Rosji i zwracają „szczególną uwagę” na Czeczenię, a tymczasem w ich państwach dochodzi do ataków terrorystycznych. – Żarliwe pragnienie zawiadywania Rosją i poszukiwania sposób wywierania na nią presji doprowadziło do wewnętrznego chaosu w Europie. Aktywnie interesując się innymi krajami, zupełnie zapomnieli o sobie, o swoich obywatelach, problemach – ocenił szef Czeczenii.

Kadyrow niepokoi się też o Rosjan, którzy przebywają w Europie. Apelował do Czeczenów, aby sprowadzili do minimum swoje podróże na stary kontynent. Zwrócił się też do europejskiego kierownictwa, aby zapewniło bezpieczeństwo turystom i mieszkającym w Europie Czeczeńcom.