Władze Kołymy proponują stworzenie giełdy samorodków w Rosji

„Przepisy odnośnie pracy ze złotem są bardzo trudne w sferze otwartości, a giełda to aukcja. I oprócz otwartości istnieje masa ograniczeń. Ten temat zamierzamy podnieść na Wschodnim Forum Ekonomicznym” – cytuje Władimira Peczenyja oficjalna strona internetowa rządu Kołymy.

Wyjaśniono, że różne warianty stworzenia giełdy samorodków władze regionu omawiają z Fundacją Rozwoju Dalekiego Wschodu. Obwód magadański to lider w zakresie wydobycia samorodków w Rosji.





Wcześniej o przygotowaniu swoich propozycji dla rządu Rosji w zakresie złagodzenia przepisów o obrocie złotem poinformował dyrektor Fundacji Rozwoju Dalekiego Wschodu Aleksiej Czekunkow. Jego zdaniem, to jest niezbędne do tego, aby poprzez giełdę inwestycyjną „Wschód”, która zaczęła działać w 2016 roku, sprzedawać inwestycyjne złoto i brylanty. W tej chwili jest to prawie niemożliwe ze względu na to, że obrót złota i innych metali i kamieni szlachetnych jest w Rosji znacznie ograniczony prawem.