KRLD będzie „bez wahań" rozwijać program nuklearny

Jak informuje Koreańska Centralna Agencja Prasowa (KCNA), w swoim komentarzu dyplomata określił nowe sankcje przeciwko KRLD mianem „wrogiego działania, którego celem jest powstrzymywanie rozwoju sił jądrowych kraju, rozbrojenie i pełne gospodarcze zduszenie kraju".

„Jakiekolwiek byłyby sankcje i jakikolwiek byłby nacisk, nie odstąpimy od prac nad rozwojem sił nuklearnych, które są nam potrzebne do obrony suwerenności naszego kraju i jego prawa do istnienia. Zamierzamy iść do przodu aż do zwycięskiego końca" — czytamy w upublicznionym oświadczeniu rzecznika MSZ KRLD.

Dyplomata podkreślił, że wspólnota międzynarodowa jest w dużym błędzie, sądząc, że sankcje zostały opracowane „zakulisowo" przez USA i Chiny, i że „w stanie powstrzymać bądź opóźnić choćby o chwilę błyskawiczny rozwój sił jądrowych KRLD".

W piątek Rada Bezpieczeństwa ONZ jednogłośnie przyjęła rezolucję rozszerzającą sankcje przeciwko KRLD w związku z ciągłymi próbami rakietowymi. Na „czarną listę" trafiło kilka osób fizycznych i cztery osoby prawne: wojska rakietowe, firmy handlowe i bank.