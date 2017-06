Putin: USA ingerują w procesy polityczne na całym świecie

„Nikogo nie chcę obrażać, ale Stany Zjednoczone same ingerują w kampanie wyborcze państw na całym świecie" — powiedział Putin w wywiadzie dla kanału NBC.

Jak powiedział rosyjski prezydent, „gdziekolwiek pokażesz palcem na mapie, wszędzie usłyszysz skargi o to, że amerykańskie władze ingerują w ich wewnątrzpolityczne procesy".

„Dlatego jeśli ktoś — ja nie mówię, że to my, my się nie wtrącaliśmy — wpływa w jakiś sposób bądź usiłuje wpłynąć na wewnątrzamerykańskie procesy, to USA nie mają się już na co obrażać. Wy to mówicie? Wy obrażacie się na nas za to, że się wtrącamy? Wy sami się bez przerwy wtrącacie" — zauważył rosyjski prezydent.

Putin zaznaczył, że nie chce, by „brzmiało to jak usprawiedliwianie się, lecz jak konstatacja faktu".

© Sputnik. Evgeny Biyatov Niepokorna Rosja

„Każde działanie spotyka się z równoważnym przeciwdziałaniem. Ale, powtarzam, my nie mamy takiej potrzeby, bo, jak wam mówiłem, wam i innym środkom masowego przekazu, prezydenci przychodzą, odchodzą, do władzy dochodzą nowe partie, ale główna linia polityczna nie ulega zmianie" — powiedział Putin.

Lider państwa rosyjskiego podkreślił, że dla Moskwy nie ma znaczenia, kto będzie stał u sterów USA, dlatego ingerencja w proces wyborczy pozbawiona jest dla Rosji sensu.