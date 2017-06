Masowe morderstwo w obwodzie twerskim: ujawniono szczegóły zbrodni

Według danych Komitetu Śledczego mężczyzna urodzony w 1972 roku zastrzelił z broni myśliwskiej dziewięć osób. Jak poinformował RIA Novosti rzecznik regionalnego zarządu MSW Wadim Lewszyn, mężczyzna strzelał do ludzi z karabinu kalibru 12 mm Tajga i szans na przeżycie nie mieli.

Jak poinformowali mieszkańcy, mężczyzna dorabiał w jednej ze spółdzielni ogródków działkowych jako elektryk. Działał profesjonalnie, zabijając każdą ofiarę jednym strzałem i dobijając kolbą. Mieszkańcy poinformowali agencję RIA Novosti, że tamtego wieczora kilka osób, w tym rodzina Smirnowów, zebrało się na działce u byłej przewodniczącej spółdzielni Tatiany Archipowej. Powodem były urodziny małej wnuczki Archipowej.

Elektryk zjawił się tam bez zaproszenia. Był dobrze znany — jest synem jednej z mieszkanek. Przez dłuższy czas mieszkał w Moskwie, ale stracił pracę i wrócił do miejscowości. Niedawno został zatrudniony jako elektryk spółdzielni, ale mieszkańcy nie darzyli go sympatią — nie znał się na instalacjach elektrycznych, za to nie stronił od alkoholu. Zresztą sam wyremontował dom matki. „Prawie nie widzieliśmy go trzeźwego, ciągle chodził po wsi i szukał czegoś do wypicia" — powiedział jeden z mieszkańców.

Archipowa i jej goście odmówili elektrykowi alkoholu. Być może któryś z nich skierował pod jego adresem nieprzyjemną uwagę. Mieszkańcy nie wykluczają wersji, że agresję elektryka mógł wzbudzić konflikt między starą i nową przewodniczącą spółdzielni. Rzekomo poprzednia przewodnicząca pozwalała sobie na ostre uwagi pod adresem następczyni i zatrudnionego przez nią elektryka.

Jak by nie było, obrażony elektryk poszedł do domu przy sąsiedniej ulicy Zemlanicznaja, wziął karabin i wrócił, by się zemścić.

W tym samym czasie spotkanie zakończyło się, goście zaczęli rozchodzić się. Po drodze wpadli do Saweljewów mieszkających przy ulicy Miczurina, którzy wówczas robili grilla. Towarzystwo kontynuowało imprezę, gdy nagle na podwórko Saweljewów wdarł się uzbrojony elektryk.

Sąsiedzi opowiadają, że pomimo ciemności zabił wszystkich siedzących przy stole, przy czym jeden mężczyzna próbował uciec i prawie wybiegł z podwórka. Po zabiciu wszystkich siedzących na ulicy elektryk wszedł do domu i zamordował pozostałych. Jak poinformowała przewodnicząca spółdzielni ogródków „50 lat Października" Marina Łobanowa, z jego rąk zginęła między innymi 92-letnia babcia Wiaczesława Saweljewa — właściciela domu, gdzie doszło do masakry.

Łącznie ofiarami elektryka padło dziewięć osób — cztery kobiety i pięciu mężczyzn. Wśród ofiar znaleźli się Smirnowowie, którzy jako pierwsi pokłócili się z mordercą. Osierocili córkę studentkę. Przeżyła tylko 21-letnia przyjaciółka Wiaczesława Saweljewa. Schowała się pod kołdrami i dyskretnie zadzwoniła na policję. Zadzwonili też sąsiedzi, którzy usłyszeli strzały.

W tym czasie morderca zaczął sprzątać ciała ofiar. Mieszkańcy opowiadają, że ciało jednej kobiety schował w bagażniku, chcąc prawdopodobnie je wywieźć i ukryć, ale w tym momencie na działce pojawiła się policja. Obok ciał leżały gazety i rozpałka, ale na razie nie wiadomo, czy morderca chciał spalić ciała, czy też rozpałka została po grillu.

Służby porządkowe zatrzymały mężczyznę. Po wytrzeźwieniu złożył zeznania i przyznał się do winy.

Późno wieczorem kryminolodzy zakończyli pracę na miejscu zdarzenia, miejsce zabójstwa nadal było zabezpieczone. Do domu, w którym doszło do tragedii, nikogo nie wpuszczają. Organy śledcze wszczęły postępowanie karne na podstawie paragrafu „a" części 2. artykułu 105. Kodeksu Karnego Rosji (zabójstwo dwóch czy więcej osób).

Na zlecenie przewodniczącego Komitetu Śledczego Aleksandra Bastrykina brygada śledczych i kryminologów przystąpiła do oględzin miejsca zdarzenia z wykorzystaniem najnowszego sprzętu kryminalistycznego.

Zostali już przesłuchani sąsiedzi i inni świadkowie. Zostały wyznaczone ekspertyzy sądowe, w tym balistyczna, genetyczna, kryminalistyczna i medyczna. Podejrzewany przebywa w areszcie.