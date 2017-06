„Państwa arabskie postanowiły wytresować Katar"

© Sputnik. Alexey Druzginin/Anton Denisov/Russian Presidential Press Office Kreml skomentował skandal dyplomatyczny wokół Kataru

MSZ Bahrajnu poinformowało o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Katarem, ponieważ jak wyjaśniła Manama, władze emiratu podejmują działania prowadzące do destabilizacji i osłabienia bezpieczeństwa w królestwie, ingerują w sprawy wewnętrzne i udzielają wsparcia finansowego ugrupowaniom związanym z Iranem. Niebawem analogiczne oświadczenia złożyli przedstawiciele Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, ZEA, Egiptu, Libii, Jemenu i Malediwów.

W stosunkach Kataru i Arabii Saudyjskiej od dawna są problemy, ponieważ Katar zawsze wspierał i wspiera ugrupowanie Bracia Muzułmanie, które Arabia Saudyjska rozpatruje jako zagrożenie dla swojej władzy.

„Bracia Muzułmanie to taka islamska demokracja, której Arabia Saudyjska jako monarchia absolutnie nie potrzebuje. Arabia Saudyjska od dawna prosiła Katar o położenie temu kresu, lecz Katar zlekceważył te prośby. Przez jakiś czas wydawało się, że Arabii Saudyjskiej udało się utemperować Katar, gdy poprzedni emir popełnił szereg błędów, i faktycznie zmusić go do dymisji i mniej aktywnego udziału Kataru w «arabskiej wiośnie»" — wyjaśnił w wywiadzie dla ukraina.ru pracownik naukowy Instytutu USA i Kanady Rosyjskiej Akademii Nauk Geworg Mirzajan.

Przypomniał, że w procesach „wiosny arabskiej" rywalizowały dwa projekty islamistyczne: wspierani przez Arabię Saudyjską radykalni islamiści, którzy mieli zastąpić obalonych dyktatorów, oraz katarski projekt Bracia Muzułmanie, którzy między innymi byli w Egipcie.

Druga kwestia, która bardzo drażni Arabię Saudyjską, to stanowisko Kataru wobec Iranu. W odróżnieniu od pozostałych państw Zatoki Perskiej kontrolowanych przez Arabię Saudyjską istnieje kilka państw opowiadających się za normalnymi stosunkami z Teheranem.

„Jednocześnie Katarowi takie zagrywki nie zostaną wybaczone. Katar i Iran mają sporne złoża gazowe, które mniej więcej skutecznie dzielą, Katar zawsze przedstawiał Iran nie tyle jako wroga, ile jako państwo, które można wykorzystać i z którym niekoniecznie trzeba popadać w konflikt w odróżnieniu od Arabii Saudyjskiej. Być może postanowili po raz kolejny wytresować Katar. Zobaczymy, do czego to doprowadzi. Arabia Saudyjska obecnie nie jest w stanie kogoś tresować" — powiedział Mirzajan.

Według słów eksperta wystąpienie katarskiej armii, którego ludność wynosi kilkaset tysięcy osób, w żaden sposób nie odbije się na dalszym przebiegu operacji zbrojnej w Jemenie przeciwko Huti. Podkreslił, że Katar zawsze odgrywał wspomagającą rolę.