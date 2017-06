Iskander, Tornado, Szkwał Ognia i Chryzantema. Nowe uzbrojenie rosyjskiej armii

© REUTERS/ Sergei Karpukhin Pierwszy start Iskanderów poza granicami Rosji (wideo)

Wszystkie jednostki rakietowe Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej do 2020 roku zostaną przebrojone w operacyjno-taktyczne systemy rakietowe Iskander M, a brygady artylerii rakietowej — w wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe dużego kalibru Tornado-S — poinformował szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Sił Zbrojnych Rosji generał Michaił Matwiejewski.

— Do 2020 roku planujemy zakończyć kompleks przedsięwzięć, skierowanych na udoskanalanie struktury i uzbrojenia wojsk i wyposażenie ich we współczesną technikę wojskową na poziomie nie mniejszym niż 70%. Oprócz tego zakończy się przezbrojenie wszystkich brygad rakietowych we współczesny kompleks rakietowy „Iskander-M" i brygad artylerii rakietowej w wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe dużego kalibru Tornado-S — powiedział Matwiejewski.

Według Matwiejewsko „wojska będą zasilane wielozadaniowymi haubicami samobieżnymi „Koalicja-SW", które posiadają system kierowania ogniem o nazwie „Szkwał Ognia", kiedy kilka pocisków, wystrzelonych z tego samego działa pod różnymi kątami, osiąga cel jednocześnie.

— Ten kompleks jest pierwszym krokiem na drodze do robotyzacji systemów artyleryjskich. Stworzono w nim również bezzałogowy oddział bojowy, a naprowadzanie i ładowanie działa odbywa się automatycznie, bez udziału człowieka — powiedział generał.

Poinformował również, że do pododziałów przeciwpancernych będą trafiać współczesne kompleksy „Chryzantema-S" i „Kornet-D1" z unikalną zdolnością przebijania pancerza wszystkich współczesnych czołgów, również w nocy i trudnych warunkach pogodowych.

— Jednocześnie w nowym programie państwowym przewidziane są wstępne prace dotyczące budowy przyszłościowej broni. Pozwoli to na zbudowanie uzbrojenia z zupełnie nowymi funkcjami i możliwościami bojowymi oraz stworzenie warunków do pojawienia się broni, która wyprzedza współczesne modele o jedno-dwa pokolenia — dodał Matwiejewski.